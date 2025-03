4 minuti per la lettura

Lo chef Bruno Barbieri ha svelato la sua personale “mappa gastronomica” d’Italia affermando senza esitazioni che la regione dove si mangia meglio è la Puglia.

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo per la sua straordinaria varietà, la ricchezza delle sue tradizioni, sapori inconfondibili e l’alta qualità dei suoi ingredienti. Ogni regione ha un’identità gastronomica unica. Ogni piatto racconta una storia, un viaggio nei territori e nei profumi che ogni angolo del Belpaese ha da offrire. Ma se dovessimo scegliere una regione in cui la cucina raggiunge il massimo della sua espressione, quale sarebbe? A rispondere a questo interrogativo ci ha pensato uno degli chef più rinomati e carismatici del panorama nazionale: Bruno Barbieri. In un’intervista al podcast “Adesso capiamo”, condotto da Lorenzo Luporini, lo chef ha svelato la sua personale “mappa gastronomica” d’Italia rispondendo senza esitazioni che la regione dove si mangia meglio è la Puglia.

Puglia regina della cucina: parola di Bruno Barbieri

La risposta di Barbieri, seppur provocatoria per alcuni, non lascia spazio a dubbi: per lui, la Puglia è la regione in cui la gastronomia italiana raggiunge il suo apice. Un’affermazione che ha acceso il dibattito tra gli amanti della buona tavola. Ma questa dichiarazione non può che suscitare consenso se si guarda alla ricchezza, alla varietà, alla genuinità e alla qualità dei piatti che caratterizzano questa terra.

La Puglia, secondo Barbieri, è la patria della cucina che esalta la freschezza e la semplicità, senza mai rinunciare al gusto. Il celebre chef, che vanta una carriera ricca di stelle Michelin e la partecipazione a programmi di successo come “Masterchef Italia” e “4 Hotel”, ha spiegato come la tradizione gastronomica pugliese riesca a unire il passato e il presente in una combinazione perfetta di freschezza, qualità degli ingredienti e tecniche culinarie che raccontano una storia senza tempo con piatti simbolo come le famose orecchiette con le cime di rapa, il pane di Altamura, i panzerotti e la focaccia barese. Preparazioni che riescono a conquistare anche i palati più esigenti.

La Puglia conquista Bruno Barbieri e Alessandro Borghese

Non è solo Barbieri a essere colpito dalla cucina pugliese. Anche il celebre chef Alessandro Borghese, durante una vacanza nel Salento, ha lodato la gastronomia locale, celebrando con entusiasmo, con un divertente video sui social, le sagne ‘ncannulate, piatto tipico salentino. La Puglia, dunque, è diventata una delle mete culinarie preferite da molti esponenti della cucina italiana.

Il piatto preferito di Bruno Barbieri? Gli spaghetti alla chitarra

Nel corso dell’intervista, Barbieri ha avuto modo di parlare anche dei suoi piatti preferiti. Tra questi, non potevano mancare gli spaghetti alla chitarra, un formato tipico dell’Abruzzo, ma presente anche in Molise e nelle Marche. La pasta, preparata con semola di grano duro e uova, è caratterizzata dalla forma quadrata, che deriva dallo strumento tradizionale utilizzato, la “chitarra”. Questo piatto, per Barbieri, è l’esempio perfetto di come la cucina possa unire tradizione e innovazione. Grazie alla loro capacità di trattenere i sughi, sono ideali per condimenti ricchi, come il ragù o il sugo di pomodoro e pecorino. Per lo chef, anche un piatto semplice può diventare straordinario quando è preparato con materie prime di alta qualità e con la giusta cura.

La controversia degli spaghetti alle vongole: tradizione o innovazione?

Se da un lato Barbieri ha celebrato la cucina semplice e autentica, dall’altro non teme di sfidare le convenzioni. È il caso della sua versione degli spaghetti alle vongole, che ha suscitato non poche polemiche. Invece di attenersi alla ricetta tradizionale, lo chef ha aggiunto pangrattato, parmigiano e una noce di burro, creando una versione che ha sollevato il dibattito tra i puristi.

Barbieri, con il suo caratteristico spirito innovativo, non si è fatto intimidire dalle critiche. «Lo so che i puristi diranno ‘No, ma…’, ma a me non me ne frega niente» ha dichiarato con il suo solito stile diretto. Questa risposta racchiude in sé la filosofia culinaria di Barbieri: una visione della cucina che non si limita a rispettare la tradizione, ma la rivisita e la reinventa, mantenendo sempre il legame con la qualità delle materie prime e la passione per l’innovazione.

Le parole di Bruno Barbieri sono un invito a scoprire le diversità gastronomiche che caratterizzano le regioni italiane. Se la Puglia rappresenta il culmine del gusto per lo chef, gli spaghetti alla chitarra dimostrano che la cucina può evolversi, restando fedele alle proprie radici. E, mentre le sue reinterpretazioni suscitano dibattiti, la passione con cui Barbieri racconta e trasmette la sua visione gastronomica è ciò che rende unica la sua figura. Uno chef che, come ogni grande artista, riesce a rispettare la tradizione senza mai smettere di guardare al futuro.