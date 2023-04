Vinitaly 2023, dalla Puglia spazio a 115 aziende vinicole

1 minuto per la lettura

Saranno 115 le aziende vitivinicole che troveranno spazio al padiglione della Puglia al Vinitaly 2023 in corso a Verona

Dal 2 al 5 aprile 2023 la Puglia è protagonista al Vinitaly a Verona. Scopri la Puglia in tutti i sensi è il claim dell’edizione 2023: nel padiglione 11 della Fiera di Verona il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, in stretta collaborazione con Unioncamere Puglia, la Regione darà spazio a 115 aziende, esempi dell’eccellenza vitivinicola pugliese.

Nella quattro giorni fieristica che ha un programma che va dal 2 al 5 aprile, «sono in programma diverse attività, wine talk, presentazioni, masterclass, show cooking e incontri business to business, questi ultimi fondamentali per implementare e rafforzare i legami economici tra i produttori pugliesi e i buyer nazionali e internazionali».

Inoltre, «nell’ottica di aumentare la conoscenza e la riconoscibilità dei vini di Puglia e della capacità produttiva che contraddistingue l’intero territorio pugliese, si inseriscono i due eventi fuori salone in programma il 2 e 4 aprile 2023 nel cuore della città di Verona.