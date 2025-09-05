Droga nel carcere di Taranto: 25 arresti

1 minuto per la lettura

A Taranto, smantellata una rete di spaccio di droga che operava anche all’interno del carcere, 25 persone arrestate.

TARANTO – Una vasta operazione antidroga della Squadra Mobile ha portato questa mattina all’alba allo smantellamento di una rete di spaccio che operava anche all’interno del carcere “Carmelo Magli” di Taranto. Su disposizione della magistratura, sono state eseguite 25 misure cautelari: 16 persone sono finite in carcere e altre nove ai domiciliari. L’indagine, coordinata dalla pm Lucia Isceri, ha svelato un’organizzazione ben strutturata che coinvolgeva detenuti, familiari e complici esterni. La rete criminale si sarebbe servita di corrieri, pusher e gestori delle finanze. Ognuno aveva un ruolo preciso: c’era chi procurava la droga, chi la faceva arrivare ai familiari dei detenuti e chi si occupava dei pagamenti attraverso carte Postepay. Per mantenere i contatti e portare avanti gli affari, avrebbero introdotto anche microtelefoni nella casa circondariale.

Un elemento di spicco gestiva il traffico DI DROGA NEL CARCERE DI TARANTO

Tra i principali indagati c’è un elemento di rilievo della criminalità locale, attivo nel quartiere Paolo VI. Secondo gli investigatori, era lui a gestire l’ingresso delle sostanze stupefacenti in carcere e a rifornire altri spacciatori sul territorio. L’operazione ha permesso di far luce su decine di episodi avvenuti tra maggio e ottobre 2023.