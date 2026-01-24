Taranto, i risarcimenti dell’Odg da cause su ex Ilva finanziano parco giochi ai Tamburi

2 minuti per la lettura

A Taranto i risarcimenti da cause su ex Ilva hanno finanziato un parco giochi e un’aula multimediale per i bambini del quartiere Tamburi.

TARANTO – Una “carezza” per chiedere scusa e trasformare una pagina buia della professione in un’opportunità di futuro. Nel giorno di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l’Ordine dei Giornalisti della Puglia ha inaugurato nel quartiere Tamburi di Taranto due spazi dedicati all’infanzia, finanziati con le somme ottenute dai risarcimenti legali legati alla vicenda giudiziaria dell’ex Ilva. Le somme utilizzate non provengono da normali stanziamenti, ma hanno un valore simbolico profondissimo. Si tratta dei risarcimenti delle spese legali ottenuti dall’OdG Puglia nelle cause vinte contro alcuni giornalisti sanzionati deontologicamente per il loro coinvolgimento (non penale) nelle vicende dell’acciaieria.

«Oggi l’Ordine mantiene e onora un impegno», ha spiegato il presidente Maurizio Marangelli. «All’epoca si decise di non utilizzare quelle somme per il bilancio dell’ente, ma di accantonarle per destinarle ai bambini dei Tamburi. È un modo per chiedere scusa attraverso un gesto concreto».

PARCO GIOCHI, IL GIARDINO DEI GIRASOLI E L’AULA MULTIMEDIALE NEL QUARTIERE TAMBURI DI TARANTO

Due i progetti che hanno preso vita grazie a questo fondo speciale: “Il Giardino dei Girasoli” e l’aula Multimediale “Carlo Acutis”. “Il Giardino dei Girasoli” è Un’area giochi all’aperto realizzata presso la parrocchia Gesù Divin Lavoratore. Benedetta da padre Gianni Passacantilli, la struttura nasce per dare dignità e spazi di svago ai più piccoli. «I bambini, come i girasoli, crescono orientati verso il sole, che porta gioia e pace», ha commentato il sacerdote. L’Aula Multimediale “Carlo Acutis”è uno spazio tecnologico all’avanguardia inaugurato nella parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi. Don Alessandro Argentiero ha sottolineato l’importanza del progetto: «Sarà a disposizione dei nostri 300 bambini e di chiunque vorrà partecipare alle attività formative. È un piccolo fiore all’occhiello per la nostra comunità».

L’intervento dell’Ordine dei Giornalisti, rappresentato a Taranto da numerosi consiglieri regionali, segna un punto di svolta nel rapporto tra il mondo dell’informazione e il territorio ionico. In un quartiere storicamente ferito dall’inquinamento e dalle vicende industriali, la scelta di investire nella socialità e nella formazione dei minori rappresenta un segnale di speranza e di rigore etico che va oltre la cronaca giudiziaria.