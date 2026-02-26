Ex Ilva di Taranto: guasto a una tubazione e perdita di azoto

1 minuto per la lettura

Perdita di azoto all’ex Ilva di Taranto per un guasto in Acciaieria 2. Impianto riparato, ma i sindacati segnalano evacuazioni e stop.

TARANTO – Momenti di allerta nella serata di ieri, 26 febbraio 2026, all’interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia. Una fuoriuscita accidentale di azoto si è verificata lungo la strada che fiancheggia l’Acciaieria 2, rendendo necessario un intervento tecnico urgente per riparare la condotta danneggiata. Secondo le prime ricostruzioni tecniche, l’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di alcuni supporti di una linea idrica. Il crollo della struttura sovrastante avrebbe colpito e danneggiato la tubazione sottostante adibita al trasporto dell’azoto, innescando la dispersione del gas.

L’azienda ha comunicato che il guasto all’ex Ilva è stato individuato tempestivamente e risolto in tempi rapidi. Secondo la direzione dello stabilimento, non è stata necessaria l’attivazione delle procedure di emergenza né della «fase di osservazione», protocollo solitamente previsto per eventi che potrebbero comportare anomalie emissive significative.

EX ILVA TARANTO, LA VERSIONE DEI SINDACATI SUL GUASTO: AREA SGOMBERATA

Nonostante le rassicurazioni aziendali, fonti sindacali hanno fornito una versione più cautelativa dell’accaduto. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, l’area colpita dalla perdita sarebbe stata immediatamente sgomberata in via precauzionale. Il traffico interno dei mezzi pesanti e del personale sarebbe stato sospeso fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e alla sigillatura della falla. L’episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sullo stato di manutenzione degli impianti del polo siderurgico ionico. Sebbene la perdita di azoto non abbia causato danni a persone o impatti ambientali rilevanti, il cedimento strutturale dei supporti idrici solleva nuovi interrogativi sulla tenuta delle infrastrutture che compongono il complesso reticolo di tubazioni della fabbrica.