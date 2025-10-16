50 anni ITALPOL Vigilanza, evento di solidarietà con Komen Italia

Roma, 16 ott. (askanews) – Un evento di solidarietà per sancire i 50 anni di attività di ITALPOL Vigilanza: la società leader nel mondo della vigilanza ha deciso di farsi accompagnare nell’evento celebrativo da Komen Italia, organizzando così un appuntamento di solidarietà e impegno sociale. Giulio Gravina, Owner di ITALPOL Vigilanza, ha dichiarato: “Sono onorato di esser stato nominato quest’anno come ambasciatore della Comen, ne sono orgoglioso come imprenditore. Siamo molto contenti di festeggiare insieme ai nostri clienti ed ai nostri amici questo importante traguardo dei 50 anni di attività di ITALPOL Vigilanza”. Nel dettaglio, la serata trascorsa presso il Circolo di Casina Poste ha rappresentato un’opportunità per riaffermare l’impegno di ITALPOL Vigilanza a favore della prevenzione e della salute delle donne sostenendo la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Noi siamo onorati e ci sentiamo davvero privilegiati per essere stati scelti come partner del terzo settore per questo importante traguardo di ITALPOL. È chiaro che per le associazioni di volontariato avere il supporto di un’azienda così prestigiosa, così radicata sul territorio e così attenta alle problematiche sociali è un motivo di grande orgoglio ed è un’opportunità in più che ci stimola a fare meglio, a fare di più”. A testimonianza dell’impegno sociale assunto da ITALPOL Vigilanza, nel corso della serata gli ospiti dell’evento hanno ricevuto la cartolina della Campagna Nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, con la possibilità di offrire un libero contributo destinato all’implementazione delle attività della Carovana della Prevenzione di Komen Italia nel centro-sud Italia.