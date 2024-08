A MSB24 il sax di Sophia Tomelleri, Ana Cop e star lituana Pulauskas

Roma, 10 ago. (askanews) – Lunedì 19 agosto il Festival Internazionale “Musica sulle bocche” continua la sua intensa programmazione a Castelsardo con un carnet di straordinari eventi musicali. La prima performance sarà quella della sassofonista Sophia Tomelleri, vincitrice del “Premio Massimo Urbani” 2020, che con il suo trio – Nicola Muresu al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria – esplorerà formazioni jazz “harmony-less,” ispirandosi a leggende come Joe Henderson e Sonny Rollins per eseguire brani storici e nuove composizioni.

In prima serata, uno dei concerti davvero da non perdere è Lilamors, un progetto portato al festival dal trio della vocalist Ana Cop – Thilo Seevers al pianoforte e Jaka Arh al sound design, live electronics – con una performance che sconfina tra influenze musicali creando, attraverso pianoforte, voce ed elettronica, un’atmosfera mistica tra reale e irreale.

Dalla Lituania arriverà invece il sestetto capitanato dal pianista Dainius Pulauskas, una delle più influenti e importanti unità jazzistiche lituane, che propone una forte pulsazione di jazz moderno miscelato a world music ed elementi fusion, per un’esperienza musicale distinta e accattivante. Sul palco oltre al Pulauskas, Valerijus Ramoška (tromba, flicorno), Liutauras Janušaitis (sax tenore, flauto), Arman Isojan (contrabbasso) e Domantas Razmus (batteria).

A chiudere la giornata saranno rispettivamente il concerto, nella suggestiva chiesa di Santa Maria, della famosa violoncellista e star della ECM Record Anja Lechner, un’esibizione solista che promette emozioni intense, e, sulle famose scalette dipinte del centro storico, il dj set di Kabarett Maker, conduttore di un repertorio elettronico dai ritmi coinvolgenti.

Il Festival Internazionale “Musica sulle Bocche” è un progetto e un marchio depositato dell’Associazione concertistica Jana Project, ideato e diretto dal musicista Enzo Favata.

I concerti del festival “Musica sulle Bocche” 2024 sono presentati dal giornalista Pietro Porcella, curatore delle Relazioni in Nord e Sud America di Enzo Favata e Jana Project.

