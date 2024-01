A Sanremo torna “Oltre il festival”, quartier generale RadioMediaset

Roma, 26 gen. (askanews) – Comincia il Festival di Sanremo 2024 e si accende, per il terzo anno consecutivo, “Oltre il festival” il progetto che da lunedì 5 a domenica 11 febbraio trasforma Villa Nobel, residenza di Alfred Nobel in riviera, ora sede museale, nel quartier generale di RadioMediaset. Durante la settimana sanremese Villa Nobel diventa così punto di riferimento degli artisti in gara e degli ospiti del Festival, che recandosi in un unico posto vengono accolti negli studi creati ad hoc di sei radio, nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba e Radio Bellla & Monella.

Sulla scia del successo dello scorso anno, ritorna protagonista d’eccezione a Villa Nobel Clio Zammatteo, in arte Cliomakeup, la make-up artist più amata d’Italia, da oltre 10 milioni di follower online. Anche in questa edizione, Clio videointervisterà ospiti e artisti a bordo di un’iconica auto personalizzata che percorrerà le strade di Sanremo. Lo show on the road, promosso dal brand cosmetico ClioMakeUp, in partnership con Radio 105, offrirà, per tutta la durata del Festival di Sanremo 2024, appuntamenti giornalieri ed esclusivi dietro le quinte in cui il mondo della musica si racconterà nuovamente nell’originale format, all’insegna di ironia e creatività, attraverso un linguaggio semplice, spontaneo e, soprattutto, autentico.

Il pubblico potrà accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare: all’interno di un’area privilegiata potrà così assistere ai programmi di Radio 105, intrattenersi con i talent delle radio e prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner presenti. “Oltre il festival”, che gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo, nasce dalla collaborazione tra RadioMediaset e Consorzio Idee Itineranti.