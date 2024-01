Abarth e Stellantis Motorsport insieme per lo “scorpione” più potente

TORINO (ITALPRESS) – Abarth e Stellantis Motorsport hanno dato il via a una collaborazione che mira a stabilire un nuovo standard nel mondo delle auto elettriche con la nascita dell’Abarth più potente di sempre, grazie ai suoi 240 CV. La collaborazione è un tributo alla storia di Abarth nel mondo del racing. Le competizioni, infatti, sono sempre state parte del suo DNA. Grazie al “trasferimento” tecnologico del Brand, le soluzioni più innovative – testate in pista per incrementarne la performance e l’affidabilità – sono sempre state utilizzate sulle auto di serie per garantire un’esperienza di guida adrenalinica. Lo stesso vale per Motorsport, l’ente del Gruppo Stellantis responsabile delle attività racing per i marchi, le divisioni e le filiali della società. Inoltre, la collaborazione rafforza il DNA di Abarth – trasformare l’ordinario in straordinario – e si avvale della tradizione e del patrimonio del Brand nel campo del racing, unendo tutti questi ingredienti all’esperienza di Stellantis Motorsport. Le due realtà portano con sè background e storie differenti ma di fatto simili, per raggiungere un obiettivo comune: costruire auto stradali molto più performanti.

Insieme, Abarth e Stellantis Motorsport hanno realizzato una piattaforma composta da differenti tecnologie, esperienza nel mondo racing, know-how ingegneristico e migliaia di ore di test per dare vita ad un progetto ad alte prestazioni: una nuova piattaforma basata sulla nota eCMP, ora rinominata Perfo-eCMP.

Ogni singolo elemento tecnologico è stato analizzato, perfezionato, e messo a punto da un team di ingegneri, esperti e collaudatori di Abarth e di Stellantis Motorsport per creare il miglior prodotto. Il risultato è un gioiello, una nuova stella dotata di un motore ad alte prestazioni e di sospensioni caratterizzate da una configurazione specifica che garantiscono maneggevolezza, dinamicità e stabilità, nonchè una elevata precisione di traiettoria e una eccellente guidabilità racing in tutte le condizioni. Per contribuire ulteriormente all’eccellenza delle prestazioni, la nuova Abarth è dotata inoltre del differenziale limitato autobloccante sviluppato per le esigenze specifiche di un propulsore BEV e adattato alle sue caratteristiche di dinamicità. Il risultato è l’Abarth più potente di sempre, un progetto caratterizzato da innovazione e prestazioni estreme, che non sono solo il risultato di una semplice messa a punto, ma un nuovo punto di riferimento composto da un’architettura innovativa, che lavora in sintonia con un motore estremamente performante su un telaio sportivo.

La nuova Abarth sarà dotata di 240 CV e di un sistema frenante avanzato, che offre più potenza e stabilità grazie a dischi freno e superfici disco più grandi per una migliore dissipazione del calore e resistenza all’usura. Sviluppati dall’esperienza nelle competizioni di Formula E, i nuovi pneumatici garantiscono il massimo grip senza compromettere l’autonomia e l’acustica. Grazie alla bimescola più morbida sulla zona esterna e più rigida in quella centrale, i nuovi pneumatici offrono una presa extra in curva e un’autonomia migliorata, mentre l’inserto in poliuretano garantisce l’isolamento acustico (-20% sulla rumorosità percepita). All’interno, i sedili ad alto comfort con ergonomia da corsa contribuiscono a una guida confortevole anche nei “viaggi più estremi”. Composti da 4 imbottiture diverse per un supporto ottimizzato su ogni zona del corpo, i sedili ad alte prestazioni, dalla maggiore durevolezza grazie all’alta densità dell’imbottitura, presentano una forma avvolgente che contiene in curva e rinforza il supporto laterale. I team di Abarth e Stellantis Motorsport hanno studiato ogni dettaglio per creare il miglior risultato che assicuri divertimento, performance e sicurezza agli appassionati del marchio, rimanendo così fedele alle sue radici e portando avanti il suo percorso di elettrificazione. Ulteriori dettagli sul progetto saranno svelati successivamente.

Creata con la nascita del Gruppo per animare il passato e il presente del marchio, Stellantis Motorsport ha forti radici nel mondo delle corse e ha sempre progettato auto in grado di vincere nelle diverse categorie, fornendo divertimento alla guida, indipendentemente dalla preparazione del pilota. Stellantis Motorsport detiene 27 titoli di produttori FIA WRC, 11 vittorie Dakar, 7 vittorie Le Mans, ed è meglio conosciuto per il suo coinvolgimento nel Campionato del Mondo Formula E con DS e Maserati, per il Campionato del Mondo Endurance con Peugeot, e per il Rally Customer Racing con la Citroèn C3 Rally2 e la Peugeot 208 Rally4.

foto: ufficio stampa Stellantis

