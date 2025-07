Ai Pinguini Tattici Nucleari premio Artis Suavitas per “Migliore”

Milano, 8 lug. (askanews) – È stato consegnato nei giorni scorsi, nel riserbo di un incontro a porte chiuse, il Premio Artis Suavitas 2025 ai Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti della scena musicale italiana e autori del brano “Migliore”, dedicato a Giulia Tramontano, vittima di femminicidio e a Thiago, il bambino che portava in grembo.

Questa la motivazione:

Ai Pinguini Tattici Nucleari, che con la canzone “Migliore” hanno saputo abbracciare il dolore più indicibile e trasformarlo in memoria, rispetto e amore.

In un tempo che corre veloce e dimentica, hanno scelto di ricordare. Hanno raccontato la vicenda di Giulia con il coraggio di chi sa che la musica può diventare preghiera laica, carezza, resistenza.

Con quella dedica, hanno donato a Giulia e al piccolo Thiago, che portava in grembo, un posto eterno tra le note. Un gesto che ha superato i confini dell’arte per diventare atto d’amore, di umanità, di profonda verità.

Perché con le loro parole, i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto in modo che nessuno li dimenticasse. E che il loro sogno, spezzato troppo presto in maniera così brutale, potesse continuare a vibrare nei cuori di chi ascolta.

A consegnare il riconoscimento, nella sala privata del Gold Tower Style Hotel di Napoli, è stata Loredana Femiano, madre di Giulia, in un momento intimo e profondamente commosso che ha voluto tenere al riparo dai riflettori. «Sono stata molto colpita dalla canzone – ha detto la mamma di Giulia -. È una carezza, una poesia. In questi due anni abbiamo partecipato a tante iniziative, ma questa resterà per sempre. Ogni volta che ascolto Migliore, mi tocca l’anima. È stato un gesto bellissimo».

Nel ricevere il premio, Riccardo Zanotti, frontman della band, ha sottolineato: «Tutte le sere in cui suoniamo Migliore, l’applauso del pubblico – a volte durato anche alcuni minuti – non è per noi, e credo sia evidente, ma per Giulia».

Il riconoscimento ricevuto dalla band è l’Albero della Cultura, la scultura simbolo del Premio Artis Suavitas, realizzata dall’artista Cettina Prezioso in collaborazione con Anna Napolitano. L’opera raffigura una figura che trae linfa dai valori della propria terra, le radici si innestano in una ruota, a rappresentare il fluire del tempo e il perpetuarsi della memoria.

«La consegna del riconoscimento ai Pinguini Tattici Nucleari è stato un momento di particolare intensità, perché il loro gesto ha superato i confini dell’arte, diventando memoria attiva e civile. Il Premio Artis Suavitas nasce proprio con questo intento: valorizzare chi, nel proprio ambito, sa restituire senso, visione e umanità. In un tempo che rischia di anestetizzarsi di fronte al dolore, abbiamo voluto accendere una luce e affermare che ricordare è un dovere, soprattutto quando a farlo è la cultura», ha affermato l’Avv. Cav. Antonio Larizza, fondatore e presidente dell’associazione Artis Suavitas APS, promotrice del premio giunto alla sesta edizione.

I Pinguini Tattici Nucleari si aggiungono così all’albo dei premiati dell’edizione 2025, che sarà celebrata con il gala in programma il 12 luglio al Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum. Tra i protagonisti della cerimonia il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, gli imprenditori del food Debora e Nicola Massari, l’astronauta Paolo Nespoli, le famiglie Cecchettin e Tramontano, lo psicologo e saggista Raffaele Morelli, lo scultore Helidon Xhixha, l’imprenditore Pierluigi Acquaviva, l’attore Alessio Boni, lo chef Gennaro Esposito, l’attrice e content creator Valeria Angione, il direttore del Museo d’Arte Hubei (Cina) Ji Shaofeng, lo chef Gennaro Esposito, l’attore e regista Marco D’Amore. Tra le eccellenze di Artis Suavitas 2025 anche il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, premiato nel corso della conferenza stampa a bordo della Costa Smeralda, e il Maestro Al Bano Carrisi premiato lo scorso maggio al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli.

A condurre la serata saranno Giusy Meloni, volto televisivo di DAZN, e Bruno Gaipa, giornalista e speaker radiofonico.

Il Premio Artis Suavitas si avvale del contributo del comitato scientifico composto da Pupi Avati, Maurizio De Giovanni, Antonello Perillo e Iginio Massari.