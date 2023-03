Al via gli ordini delle collezioni Esprit de Voyage su DS 4 e DS 7

MILANO (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Esprit de Voyage, la prima collezione firmata da DS Automobiles e per il momento introdotta esclusivamente sui modelli DS 4 e DS 7. Presentata pochi giorni fa, la collezione sarà disponibile per tutto il 2023 nei quattro continenti in cui è presente il Marchio – Europa, Asia, Africa e Sud America – ed è ispirata al mondo della moda. Un progetto che nasce per enfatizzare tutte le aree di espressione del Brand, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all’esclusivo savoir-faire tipico della scuola francese. Senza dimenticare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre i veicoli DS offrono al proprio pubblico.

L’introduzione sulle due icone del Marchio, DS 4 e DS 7, rappresenta un primo passo di questo innovativo allestimento, che in futuro verrà introdotto su tutti i modelli della gamma, in modo da divenire una caratteristica trasversale del Brand. La collezione si rifà all’arte del viaggio alla francese e sottolinea l’esperienza degli artigiani di DS Automobiles, attraverso tratti distintivi e raffinati che accomunano entrambi i modelli coinvolti.

A partire dalla firma del Marchio, a più riprese evidenziata negli esterni e su dettagli interni quali il battitacco, passando al badge di Esprit de voyage: l’emblema figura sul cruscotto di entrambi i modelli e si ispira all’iconica goffratura guillochage degli orologiai parigini Clou de Paris. In questa raffigurazione, il DS Design Studio di Parigi è situato in posizione centrale e da esso si dipana una raggiera sulla rappresentazione di una mappa dell’Europa, a sottolineare il cuore del Brand e il luogo in cui la collezione è stata immaginata.

Da segnalare anche la particolarità delle calotte degli specchietti retrovisori, personalizzate attraverso un design inciso con uno speciale motivo a laser, che conferisce ai due modelli una sensazione di ulteriore movimento e aerodinamicità.

DS 4 e DS 7 sono disponibili in sei varianti cromatiche per la carrozzeria, delle quali cinque condivise: Grigio Première, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla e Bianco Perla. Rosso Babilonia la sesta tonalità per il modello DS 4, su cui tutti i colori possono essere combinati con un tetto Nero Perla; Blu Imperiale invece la sesta possibilità per il DS 7.

Accomunate anche dalla dotazione di base, che comprende proximity keyless entry & start, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la retromarcia, le due vetture presentano tratti unici che le differenziano. DS 4 Esprit de voyage introduce dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra ed è caratterizzato dai cerchi Cannes da 19″, diamantati con laccatura opaca, che introducono un nuovo colore grigio antracite opaco. Inoltre, è equipaggiato con DS extended head up display, infotainment DS iris system, DS smart touch, DS drive assist 2.0 livello 2 guida autonoma e i fari DS matrix led vision e aggiunge il pacchetto sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e ventilati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati.

Diverse le features disponibili su DS 7 Esprit de voyage, che si distingue per gli esclusivi interni in pelle chiara e brillante: gli interni dei sedili e dei rivestimenti in pelle Nappa si presentano con un colore Grigio Perla specifico per questa collezione. Inoltre, i sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e ventilati, mentre i sedili posteriori vantano uno schienale regolabile. La dotazione di serie è migliorata, con sistema infotainment DS iris system, proiettori DS PIXEL LED VISION 3.0, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free. Infine, gli esclusivi cerchi Oyama da 19″ presentano speciali inserti Glossy Black..

DS 4 Esprit de voyage è disponibile in Italia a partire da 43.000 euro. Tre le motorizzazioni in gamma: la versione ibrida plug-in E-Tense 225 (54.000 euro), quella con motore benzina PureTech 130 (43.000 euro) o con motore diesel BlueHDi 130 (44.450 euro). Tre possibilità anche per DS 7 Esprit de voyage, che in Italia parte da 49.750 euro: la versione ibrida plug-in E-Tense 225 (prezzo di listino 58.600 euro) oppure E-Tense 300 4×4 (63.800 euro) o, in alternativa, la versione equipaggiata con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico (49.750 euro). Entrambi i modelli sono stati sviluppati a partire dall’allestimento Rivoli, andando a impreziosirlo e offrendo ai clienti del Marchio un vantaggio dedicato che varia tra il 14% e il 23% a seconda del modello.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).