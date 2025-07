Al via il Dionisio Festival, Giobbe Covatta apre la sesta edizione

Roma, 10 lug. (askanews) – Chiavari è pronta ad accendere i riflettori sulla grande prosa: domenica 14 luglio, alle ore 21:30, prende ufficialmente il via la sesta edizione del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che dal 2019 anima l’estate ligure con nomi di primo piano della scena italiana. Ad aprire questa edizione sarà l’irriverente intelligenza comica di Giobbe Covatta, con lo spettacolo “70 – Riassunto delle puntate precedenti”, un irresistibile viaggio tra i suoi monologhi più celebri e riflessioni nuove, per festeggiare 70 anni di vita e 40 di carriera.

Un ritorno attesissimo per un festival che ha superato i 30.000 spettatori nelle passate edizioni, imponendosi come punto di riferimento nazionale per il teatro estivo all’aperto. Concepito e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari con la direzione artistica dell’attore Davide Paganini, il Dionisio Festival si conferma come evento di qualità, accessibile a tutti: tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

“Il Dionisio Festival è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un appuntamento simbolo dell’estate ligure. Quella che era nata come una scommessa culturale oggi è una realtà affermata ed elogiata dalla critica. La vera forza di questo festival è l’accessibilità: portiamo il grande teatro in piazza, lo rendiamo gratuito, lo mettiamo nelle mani e negli occhi di tutti, senza barriere” spiega Silvia Stanig, l’assessore alla Cultura del Comune di Chiavari.

Il festival si svolgerà come da tradizione nella scenografica Piazza Nostra Signora dell’Orto, con un cartellone trasversale che mescola comicità, poesia, teatro civile, musica e narrazione.

“Il Dionisio Festival è una scommessa vinta con il cuore – asserisce il direttore artistico Davide Paganini – siamo partiti con l’idea di fare teatro in modo autentico e popolare, e oggi ci ritroviamo con un pubblico affezionato e artisti straordinari. Questa edizione è la più ambiziosa di sempre: ci saranno risate, poesia, riflessioni e sorprese. Il teatro che ci piace è quello che fa pensare, ma anche quello che fa battere le mani e il cuore.”

Il programma 2025:

14 luglio – Giobbe Covatta in “70 – Riassunto delle puntate precedenti” Uno spettacolo “gastronomico” che mescola i grandi temi cari all’artista – religione, ambiente, vecchiaia, Sud del mondo – con la leggerezza della sua comicità intelligente.

22 luglio – Paolo Nani in “La Lettera”Un cult internazionale che racconta la stessa storia in 15 varianti teatrali, dal western all’horror, con ironia e maestria.

27 luglio – Giorgio Colangeli in “E quindi uscimmo a riveder le stelle”Un viaggio poetico tra Dante, Leopardi e l’anima umana, con uno degli attori più intensi del panorama italiano.

2 agosto – Roberta Bruzzone in “Favole da incubo”Un format tra divulgazione e teatro che rilegge fiabe e archetipi con l’occhio dell’analisi psicologica e criminologica.

6 agosto – Ascanio Celestini in “Poveri cristi”Un racconto corale che illumina con ironia e tenerezza le vite degli “invisibili” del nostro tempo.

10 agosto – Fabrizio Casalino in “Fin qui tutto bene”Satira e musica per una chiusura in leggerezza, firmata da uno dei volti più amati della comicità italiana.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium San Francesco.