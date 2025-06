Al via primo Master Produzione e Finanza – Management per Audiovisivo

Roma, 10 giu. (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema e Anica Academy ETS lanciano la prima edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo, che si terrà dal 16 giugno 2025 al 10 marzo 2026.

Il Master è un’iniziativa che il Centro Sperimentale di Cinematografia e Anica Academy ETS realizzano in collaborazione, nella consapevolezza di quanto sia cruciale investire nella formazione di nuovi talenti in ambito manageriale, al fine di affrontare al meglio le sfide future legate alla crescita e all’internazionalizzazione del settore.

Il Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo è, peraltro, la prima collaborazione concreta tra il Centro Sperimentale di Cinematografia, e in particolare la Scuola Nazionale di Cinema, ed Anica Academy ETS, nel quadro del vigente protocollo di intesa.

L’iniziativa è promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia, nell’ambito del Progetto Cinecittà, di cui alla Missione del PNRR: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | M1C3 – Turismo e cultura 4.0 |M1C3 – Industria culturale e creativa 4.0|Investimento 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. La partecipazione al corso è gratuita.

Il Master è stato presentato questa mattina presso il Ministero della cultura, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, della Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo, del Presidente di Anica Academy ETS Francesco Rutelli, insieme alla Commissione Scientifica e alla prima classe selezionata del Master.

Grande affluenza, da tutte le regioni di Italia, delle domande di iscrizione al Master per il quale sono stati selezionati 20 studentesse e studenti con età media di trent’anni.

Obiettivo del Master è formare professionisti che possano essere in grado di operare nell’industria audiovisiva, muovendosi attraverso le profonde trasformazioni tecnologiche e sociali che ne condizionano le dinamiche e la struttura, e rafforzando capacità e competenze professionali, normative regolamentari, finanziarie, gestionali e amministrative. Il percorso didattico approfondisce aspetti fondamentali del mercato audiovisivo, tra cui: normativa del settore, soggetti coinvolti, finanziamento pubblico, processo produttivo e distributivo, catena del valore della Industry, funzionamento delle società di produzione, gestione finanziaria dei progetti, coproduzioni internazionali, strumenti finanziari a supporto della produzione. Completano il programma del Master il laboratorio sulla gestione finanziaria nel contesto italiano ed estero, quello sulla gestione legale e negoziale del processo audiovisivo (Business Affairs) e quello sul fare impresa nel settore audiovisivo.

I partecipanti avranno, peraltro, la possibilità di confrontarsi con alcuni dei più importanti professionisti del settore audiovisivo in Italia. Membri della Commissione Scientifica: Francesca Medolago Albani, Direttrice dello Sviluppo Strategico, Relazioni Esterne e Formazione Anica e Segretaria Generale di Anica Academy ETS, Barbara Bettelli, Avvocata, founder Belaw e co-founder di Smart Consulting Group e Smart+, Mauro Martani, CEO e Partner Smart+, Andrea Minuz, Professore di Storia del cinema presso la Sapienza Università di Roma. Incontrerà gli studenti anche il Presidente ANICA Alessandro Usai.

È, infine, previsto un project work finale, attraverso il quale ogni partecipante dovrà presentare il proprio progetto audiovisivo, completo di business plan.

Soddisfazione per la realizzazione del Master da parte di Anica Academy ETS, una scuola che fin dalla nascita è impegnata a garantire un’offerta formativa all’avanguardia, interdisciplinare e dal respiro internazionale. I corsi, che seguono tutta la filiera industriale dell’audiovisivo, dalla scrittura alla distribuzione, con focus su aree e ambiti fortemente innovativi, si rivolgono ai giovanissimi, ai neolaureati e ai professionisti. “Il lancio del Master in Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo rappresenta un traguardo importante che siamo fieri di aver raggiunto insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, cui rinnoviamo il nostro apprezzamento, attraverso la Presidente Gabriella Buontempo”, dichiara Francesco Rutelli, Presidente di Anica Academy ETS. “Formare professionalmente coloro che lavorano nell’audiovisivo, o che aspirano a farlo, significa creare importanti opportunità per partecipare attivamente al miglioramento e alla crescita del settore, mediante la giusta fusione di visione artistica e abilità organizzative, per guidare con successo progetti sempre più ambiziosi”, aggiunge.

Francesca Medolago Albani, Segretaria Generale Anica Academy ETS, sottolinea: “Siamo orgogliosi di mettere a terra questo progetto comune, con l’obiettivo di continuare a condividere il patrimonio di conoscenze teoriche e pratiche proprie dell’Industry, dando ai partecipanti gli strumenti per diventare protagonisti del cambiamento e dell’innovazione”.

“È con grande orgoglio che oggi presentiamo, insieme ad Anica Academy ETS, il primo Master gratuito in Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo”, dichiara la Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo. “Il Centro Sperimentale di Cinematografia rinnova così il suo impegno nella formazione di nuove professionalità del settore, guardando con attenzione alle trasformazioni dell’industria audiovisiva e alle esigenze concrete del mercato. Questo Master nasce dalla volontà di creare un ponte solido tra la formazione d’eccellenza e il mondo del lavoro, fornendo strumenti concreti a giovani talenti per affrontare le sfide della produzione contemporanea, dalla gestione finanziaria alla conoscenza dei meccanismi industriali. La gratuità del percorso è per noi un segnale forte: l’accesso al sapere e alla crescita professionale non può essere un privilegio, ma un diritto da garantire a chi ha talento, passione e determinazione. Ringrazio Anica Academy per questa importante collaborazione e tutti coloro che, con competenza e visione, hanno contribuito alla nascita di questo progetto”.

Al Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo – che avrà luogo presso le sedi del CSC e di Anica Academy ETS, i 20 studenti selezionati seguiranno lezioni frontali, attività laboratoriali e lavoro a distanza, con orario dalle 10 alle 17. Il corso prevede, più specificamente, 16 settimane di didattica frontale e attività laboratoriali dal 16 giugno al 12 dicembre (con una pausa dal 12 luglio e al 15 settembre), mentre le restanti settimane di lavoro a distanza saranno dedicate al progetto finale, assistito da regolari incontri con i docenti (dal 7 gennaio al 10 marzo 2026). La frequenza è obbligatoria. Al termine del Master gli allievi che avranno frequentato proficuamente il programma conseguiranno un attestato di frequenza con evidenza delle competenze acquisite, che sarà consegnato nella cerimonia finale il 10 marzo 2026.