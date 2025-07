Alla Camera, DEKRA celebra i 100 anni di attività

Roma, 8 lug. (askanews) – DEKRA festeggia alla Camera dei Deputati 100 anni di storia. Fondata nel 1925 e specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, nelle ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, è attiva in più di 60 Paesi in cinque continenti. L’evento “Securing the future. 100 anni di DEKRA: un secolo di crescita, innovazione e fiducia nel futuro” ha offerto anche l’occasione per illustrare la progettualità futura di DEKRA, orientata verso servizi all’avanguardia nei settori della sicurezza informatica automobilistica, dell’innovazione tecnologica, della mobilità sicura e sostenibile. Abbiamo parlato con Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group and Chairman DEKRA Italy:”Il pensiero più importante è il valore della sicurezza, quindi DEKRA è un’azienda ma avendo fatto della propria visione per il futuro, della propria missione, portare al centro la sicurezza rappresenta un’idea, un’idea di come si può stare sul mercato, di essere profittevoli, di essere sostenibili, essendo molto attenti alla vita che ci circonda”.Un compleanno speciale che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo politico-istituzionale, con i saluti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Maria Tripodi e Giuseppina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento. Infine è intervenuta Giuseppina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento: “DEKRA sta puntando molto sulla digitalizzazione proprio perché è fondamentale coniugare insieme quello con la sicurezza. Bisogna fare ancora tanti passi in avanti però ce la stiamo mettendo tutti, quindi coniugare l’attività legislativa con momenti del genere dove ovviamente alla base c’è sempre la possibilità di intercedere verso una società che sia digitale, perché è fondamentale avere una società digitale ma che debba garantire anche la sicurezza, quindi su questo ovviamente siamo in allerta e quindi il Governo sta facendo la propria parte”.DEKRA persegue un approccio integrato alla mobilità, combinando tecnologia, progettazione stradale e responsabilità individuale al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti. Al centro dell’azione di DEKRA, che ogni anno presenta in Parlamento e all’ONU, un Rapporto sulla sicurezza stradale, vi è la tutela degli utenti, che può essere supportata dall’uso di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza stradale.