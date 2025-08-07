X
<
>

Almasri, Schlein: eversive insinuazioni Meloni sui giudici

| 7 Agosto 2025 09:20 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 7 ago. (askanews) – “Insinuare che i giudici agiscano non a tutela della legge ma per un disegno politico è un atteggiamento eversivo. E non è la prima volta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata dal quotidiano Domani sul caso Almasri, sulle tensioni fra Governo e magistrature a proposito delle politiche migratorie e sulle ultime dichiarazioni in proposito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In Italia la destra si prepara lo scontro sui referendum sulla riforma della giustizia? “C’è anche – ha risposto la leader dem – questo elemento. Ma voglio essere chiara: sulle responsabilità penali bisogna lasciare lavorare i magistrati. A noi compete la responsabilità politica, che lei ha pienamente rivendicato. E allora Meloni che spieghi la sua scelta politica”.

Share

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA