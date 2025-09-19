X
Anteprima a Festa Roma de “La camera di consiglio” (sul Maxiprocesso)

19 Settembre 2025

Roma, 19 set. (askanews) – Verrà presentato in anteprima fuori concorso (Freestyle) alla Festa del Cinema di Roma “La camera di consiglio”, il nuovo film di Fiorella Infascelli con Sergio Rubini e Massimo Popolizio, in uscita al cinema con Notorious Pictures.

Il film racconta i 36 giorni della camera di consiglio del Maxiprocesso di Palermo, una delle pagine più decisive della storia repubblicana.

Prodotto da Armosia e Master Five Cinematografica con Rai Cinema, scritto con la consulenza di Pietro Grasso, adotta un impianto teatrale e fa uso di materiali di repertorio.
Un’opera corale che riflette sul concetto di legge, giustizia e responsabilità civile.

