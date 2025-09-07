Armani, Dan Peterson: non vederlo a partite Olimpia mi spezzerà cuore

Milano, 7 set. (askanews) – “Non ci sono parole, per me lui vive eternamente, una grande tristezza, mancherà la sua classe, la sua integrità, un uomo d’onore, andare al Forum a vedere le partite dell’Olimpia quest’anno e non vedere lui a bordo campo mi spezzerà il cuore, è stato un onore lavorare con lui”.Così Dan Peterson, allenatore dell’Olimpia Milano, ricordando Giorgio Armani alla camera ardente a Milano.