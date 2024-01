Arriverà in autunno la nuova Jeep Wagoneer S 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Il marchio Jeep si prepara a un altro anno di novità nel 2024, apprestandosi a lanciare il suo primo veicolo elettrico a batteria a livello globale e ad ampliare la sua gamma di leggendari SUV. Ecco la nuova Jeep Wagoneer S, completamente elettrica, che sarà venduta negli Stati Uniti nell’autunno del 2024 e successivamente nei mercati chiave di tutto il mondo. Offerta esclusivamente come BEV, Jeep Wagoneer S offre di serie una straordinaria capacità 4xe con gestione all-terrain, la più alta e completa espressione della tecnologia Jeep e prestazioni impressionanti: basti pensare ai 600 CV di potenza e all’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari, che vengono raggiunti in 3,5″. Il suo design esterno, guidato dall’efficienza aerodinamica, è caratterizzato da una nuova griglia a sette feritoie esclusiva del marchio Jeep, illuminata a LED.

La nuova Jeep Wagoneer S fa parte dell’iniziativa di elettrificazione globale in corso del marchio Jeep, che sta trasformando la tecnologia 4xe nella nuova 4×4 per perseguire la visione del marchio di realizzare la libertà a emissioni zero. Il piano è a pieno sostegno degli obiettivi di emissioni nette di carbonio zero fissati da Stellantis durante il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).