Aston Villa-Bologna 1-0, decide la rete di McGinn

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Non basta una buona prova al Bologna per raccogliere punti dalla tana dell’Aston Villa, che passa per 1-0 davanti al suo pubblico, nel primo match della fase a girone di Europa League. Ai villans basta un gol di capitan McGinn nel primo tempo per avere ragione degli avversari, ma i rossoblù lottano fino alla fine.

La prima chance arriva al 6′ ed è per i padroni di casa. Guessand sfrutta un buco sul lato destro del campo, entra in area e va al tiro trovando però pronto Skorupski alla respinta. Gli inglesi partono meglio e al 13′ passano in vantaggio. Lykogiannis respinge corto e la palla finisce sul sinistro di McGinn, che dal limite dell’area infila Skorupski nell’angolino per l’1-0. Cinque minuti dopo ci vuole un’altra parata di Skorupski per fermare una conclusione ravvicinata di Malen. Il ritmo frenetico imposto dagli uomini di Emery si abbassa nella seconda metà del primo tempo e i rossoblù escono alla distanza, senza tuttavia riuscire a impensierire Bizot. Si va al riposo sull’1-0.

Al quarto d’ora, prima Castro e poi Cambiaghi si fanno rimpallare due conclusioni a botta sicura da posizione ravvicinata, vanificando una rapida ripartenza innescata da Bernardeschi prima e Zortea poi.

Al 22′, nel loro momento migliore, gli ospiti commettono un errore in uscita dalla difesa permettendo al neo entrato Watkins di venire lanciato a rete e farsi abbattere in ripiegamento da Vitik. L’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta proprio Watkins, che però calcia male e permette a Skorupski di respingere centralmente con i piedi. Passato lo spavento, gli emiliani sfiorano il pareggio al 26′ quando il neo entrato Orsolini crossa dalla destra per Castro, che impatta bene di testa, ma centra in pieno la traversa. La squadra di Italiano si riversa in attacco e a pochi istanti dalla fine del recupero sfiora l’1-1 con un colpo di testa di Dallinga che viene salvato provvidenzialmente da Bizot. Fischio finale. Il Bologna tornerà in campo domenica a Lecce in campionato e giovedì prossimo al Dall’Ara, per la seconda giornata di Europa League, contro il Friburgo.

