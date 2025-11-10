X
<
>

Atalanta, è ufficiale: Ivan Juric esonerato

| 10 Novembre 2025 19:30 | 0 commenti

Atalanta, è ufficiale: Ivan Juric esonerato

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

BERGAMO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: l’Atalanta ha reso noto che Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio. “Atalanta BC – si legge in una nota – ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Rublev la finale a Cincinnati
-------------------------
Zverev-Djokovic ai quarti del Roland Garros. Errani-Paolini ai quarti
-------------------------
Zverev troppo forte, Sinner si ferma negli ottavi
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI