Atletica, Dallavalle d’argento nel triplo ai mondiali di Tokyo

19 Settembre 2025

Askanews
Roma, 19 set. (askanews) – Fantastica medaglia d’argento per Andrea Dallavalle ai mondiali di Tokyo nel salto triplo. Il piacentino classe ’99 è argento solo all’ultimo salto da un fantastico Pichardo che vola a 17.91. Andy Diaz chiude la finale al sesto posto.
Una medaglia che permette all’Italia di eguagliare l’edizione più ricca di sempre (Budapest, 6 podi). Il salto decisivo alla sesta rotazione, dopo una gara spesa soprattutto al quarto posto. Un balzo clamoroso, a 17.64, da personal best. Per qualche istante è stato addirittura in testa, sognando una clamorosa medaglia d’oro, poi è arrivato quel guastafesta di Pichardo a 17.91.

