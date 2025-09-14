Atletica, Jacobs: “Non so se ho voglia di continuare”

Roma, 14 set. (askanews) – “Mi ero fatto una promessa dopo l’anno scorso, che se avessi avuto un’altra stagione difficile non so quanto avrei potuto continuare”. Parola di Marcell Jacobs eliminato in semifinale sui 100 metri ai mondiali di Tokyo. “Devo prendermi un po’ di tempo per capire se vale la pena continuare a soffrire così – continua ai microfoni della Rai – 10.16 non lo facevo nemmeno quando facevo salto in lungo. Speravo in un tocco di magia tornando nello stadio che mi ha regalato il giorno più bello della mia vita. Non si può vivere nel passato. Non mi sento più il Marcell di una volta, la testa dice che non riesce a continuare a reggere tutte queste delusioni. Staffetta? Forse meglio far fare un po’ di esperienza ai giovani, magari c’è chi corre più di me”.