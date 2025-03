Augias: “Se Europa unita non riprende cammino futuro non è garantito”

Roma, 15 mar. (askanews) – “Siamo qui in piazza e abbiamo fatto il primo passo. Non credete a chi vi dirà che questa piazza non serve a niente. Ci sono sicuramente dei professionisti della politica che guardano oltre, ma noi, molti come me e come la maggior parte di voi cittadini comuni, siamo consapevoli che se un’Europa unita non riprende il suo cammino il nostro destino futuro e quello dei nostri figli non sarà garantito perché è in corso uno scontro globale”. Lo ha detto Corrado Augias parlando dal palco della manifestazione per l’Europa a piazza del Popolo a Roma.