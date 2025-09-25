Auto, Acea: vendite agosto in Europa +4,7%, Stellantis +2,2%

Milano, 25 set. (askanews) – Il mercato dell’auto europeo (Ue+Efta+UK) chiude il mese di agosto in crescita del 4,7% a 791.349 unità e i primi 8 mesi con un +0,4% a 8,69 milioni di auto. Lo rileva l’Acea, l’Associazione europea dei costruttori auto.

Fra le case auto, Stellantis chiude il mese di agosto in crescita del 2,2% a 106.078 unità e una quota di mercato del 13,4% (-0,3 pp). Nei primi 8 mesi invece il gruppo accusa una flessione del 7,4% a 1,3 milioni di auto pari a una quota del 14,9% (-1,3 pp). Fra i brand del gruppo ad agosto bene Citroen (+34,4%), Alfa Romeo (+62,2%), Fiat (+7,8%) e Maserati (+5,7%). In calo invece Peugeot (-6,6%), Opel (-5,1%), Jeep (2,1%), Ds (-27%) e Lancia (-63%).

Nell’Ue invece il mercato ad agosto registra una crescita del 5,3% a 678mila unità, mentre nei primi 8 mesi è stabile (-0,1%) a 7,16 milioni.

Fra le alimentazioni, in Ue la quota di mercato delle auto elettriche nei primi 8 mesi si attesta al 15,8% con 1,132 milioni di auto vendute, in crescita rispetto al 12,6% dello stesso periodo 2024 ma “ancora al di sotto del ritmo necessario in questa fase di transizione”. Continuano a crescere anche le immatricolazioni di plug-in a quota 631.783 unità (+27%) pari a una quota dell’8,8% (+1,9 pp), trainate da Spagna (+99,9%), Germania (+61,2%) e Italia (+62,6%).

In crescita le immatricolazioni di auto ibride che conquistano negli 8 mesi il 34,7% del mercato confermandosi la scelta preferita dai consumatori dell’Ue. La quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel invece cala al 37,5% rispetto al 47,6% dello stesso periodo del 2024.