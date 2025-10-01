Auto, immatricolazioni settembre +4,07% a 126.679 unità

1 minuto per la lettura
Milano, 1 ott. (askanews) – Settembre in crescita per il mercato dell’auto. Le immatricolazioni sono aumentate del 4,07% a 126.679 unità. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Negativo il bilancio dei nove mesi: -2,89% a 1.167.437 veicoli.
I trasferimenti di proprietà sono stati invece 494.573 a fronte di 443.993 passaggi registrati a settembre 2024, con un aumento dell’11,39%.
Il volume globale delle vendite mensili, pari a 621.252 unità, ha interessato per il 20,39% vetture nuove e per il 79,61% vetture usate.
Nella top 10 dei modelli più venduti Panda è al primo posto seguita da Jeep Avenger, Dacia Sandero, Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris, Volkswagen T-Roc, Dacia Duster, Toyota Aygo X, Volkswagen Tiguan e MG ZS.
