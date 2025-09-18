X
Azzurri del volley agli ottavi dei Mondiali da secondi, Ucraina battuta in tre set

| 18 Settembre 2025 19:34 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – L’Italvolley rialza la testa, batte l’Ucraina, per 3-0, e approda agli ottavi di finale dei Mondiali, in scena nelle Filippine. Gli azzurri, allenati da Ferdinando De Giorgi, si sono imposti oggi con i parziali di 25-21 25-22 25-18. Grazie a questa affermazione l’Italia, capitanata da Simone Giannelli, ha chiuso al secondo posto il girone F dei Mondiali, alle spalle del Belgio.

Adesso, domenica 21 settembre, quando in Italia sarà mattina, gli azzurri sfideranno negli ottavi di finale l’Argentina, che ha vinto a sorpresa il girone C, eliminando la Francia di Andrea Giani, vincitrice dell’oro olimpico lo scorso anno a Parigi, non ammessa fra le prime 16 della kermesse iridata. Fuori dagli ottavi di finale anche il Brasile, che non ha superato il girone H. In caso di successo contro l’Argentina, poi, nei quarti di finale, l’Italia sfiderà la vincente del match Belgio-Finlandia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

