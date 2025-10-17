Bankitalia conferma Pil 2025 a +0,6%, lima 2026 a +0,6%, 2027 +0,7%

Roma, 17 ott. (askanews) – La Banca d’Italia ha confermato la previsione di crescita economica di quest’anno al più 0,6% in termini di Pil, mentre ha ritoccato al ribasso quella sul 2026 al più 0,6% e confermato quella sull’anno successivo al più 0,7%. Le nuove stime sono state inserite nel nuovo Bollettino economico. Nelle precedenti previsioni, formulate a giugno, Bankitalia prevedeva una crescita 2026 al più 0,8%.

Va ricordato che queste previsioni di crescita sono calcolate al netto del numero delle giornate lavorative. Senza questa correzione la crescita stimata da Bankitalia è pari al più 0,5% quest’anno e più 0,7% sia sul 2026 sia sul 2027.

“Nel secondo trimestre il PIL dell’Italia è leggermente sceso, riflettendo il forte calo delle esportazioni. Nei mesi estivi l’economia italiana sarebbe tornata a espandersi – rileva Bankitalia nel bollettino – seppure in misura modesta, riflettendo il rialzo degli investimenti e il leggero aumento dei consumi. L’inflazione si è confermata di poco al di sotto del 2 per cento. Il credito alle società non finanziarie ha ripreso a crescere, soprattutto nella componente a breve termine”.