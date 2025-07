Barriere stradali, Capomolla (Ansfisa): più ammodernamento

Roma, 10 lug. (askanews) – “Cerchiamo di migliorare la cultura della sicurezza anche attraverso le barriere stradali e autostradali, questi incontri servono per cercare di migliorare i livelli di prestazioni delle barriere. Sono stati fatti molti interventi di ammodernamento della rete ma bisogna intervenire non solo sulle autostrade e sulle statali ma andare a migliorare la rete provinciale e comunale, dove veramente questi interventi da fare sono notevoli”.Lo ha affermato il Direttore di ANSFISA Domenico Capomolla, in occasione dell’incontro tecnico organizzato da ANSFISA a Milano, dal titolo “Prestazioni delle barriere: dai campi prova alla strada”. Una giornata di approfondimento che promuove il confronto tra istituzioni, gestori, imprese del settore, professionisti, accademici e rappresentanti del mondo giuridico sui dispositivi di ritenuta stradale, con particolare attenzione all’evoluzione normativa, alle criticità gestionali, alle nuove tecnologie, alle buone pratiche da condividere.