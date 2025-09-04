Basket, l’Italia batte Cipro ed è in testa al girone

Roma, 4 set. (askanews) – Tutto come da previsioni per l’Italia di basket, che contro i padroni di casa di Cipro coglie la quarta vittoria consecutiva agli Europei di basket e, in attesa di Spagna-Grecia di questa sera, vola in testa al Gruppo C. Finisce 89-54. Partita che per i ragazzi di coach Pozzecco vale poco più di un allenamento, ma arrivano comunque buoni segnali da Simone Fontecchio (punti) e conferme da un Momo Diouf sempre più solido con punti e rimbalzi.

La vittoria contro Cipro ha spedito gli azzurri in testa al Gruppo C, ma per sapere se l’Italia chiuderà da prima oppure da seconda e per conoscere il nome dell’avversaria da incontrare agli ottavi occorre attendere il risultato di Spagna-Grecia, in programma alle 20.30. Tutto deciso, invece, nel Gruppo D, con cui si incrocerà l’Italia, perché la vittoria appena ottenuta dalla Slovenia su Israele sigilla il terzo posto per Doncic e compagni e il quarto per Israele, mentre per il cammino degli azzurri sarà ininfluente il risultato dell’altra partita delle 20.30 del Gruppo D tra Polonia e Belgio. L’Italia affronterà Israele se la Spagna batterà la Grecia; la Slovenia se la Grecia batterà la Spagna.