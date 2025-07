Bce, Panetta: questione chiave è se sia adeguato livello tassi al 2%

Roma, 11 lug. (askanews) – Nell’area euro “l’inflazione è tornata in linea con l’obiettivo del 2 per cento” della Bce, consentendo al Consiglio direttivo di ridurre il tasso di riferimento otto volte, portandolo al 2 per cento. “La questione centrale è ora se l’attuale livello dei tassi sia adeguato a mantenere l’inflazione in prossimità dell’obiettivo, evitando scostamenti persistenti in entrambe le direzioni”, ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all’assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) a Milano.

Con il ripristino della stabilità dei prezzi e la disponibilità “di un ampio spazio di manovra”, la Bce è “in una posizione favorevole per valutare attentamente le sue prossime mosse”. Ma “se i rischi al ribasso sulla crescita dovessero rafforzare le tendenze disinflazionistiche, sarà opportuno proseguire nell’allentamento monetario”, ha avvertito.

Come tutti i governatori di banche centrali nazionali dei Paesi che adottano l’euro, Panetta siede nel Consiglio Bce. “Nei prossimi mesi – ha rimarcato – la politica monetaria dovrà restare improntata a flessibilità e pragmatismo. Il quadro resta esposto a molteplici rischi. In questo contesto, sarà fondamentale continuare a valutare di volta in volta le prospettive e i rischi per la stabilità dei prezzi”.