X
<
>

Bertinelli (Parmigiano R.): dazi al 15% come dal 1964, no impatti

| 4 Ottobre 2025 16:12 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Noceto (Parma), 4 ott. (askanews) – “I dazi non inficiano il Parmigiano Reggiano oltre quanto da sempre è accaduto” perché “paga un 15% come dal 1964” ma preoccupano “un dollaro molto debole che sta facendo male alle esportazioni italiane” e “un’inflazione che raggiungerà il 4%”. Lo ha detto Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, in occasione di Caseifici Aperti a Noceto (Parma).”I dazi non inficiano il Parmigiano Reggiano oltre quanto da sempre è accaduto infatti il Parmigiano Reggiano paga un 15% quanto oggi si paga con i nuovi accordi dal 1964 – ha spiegato Bertinelli -. E’ stato tanto il lavoro che si è fatto perché la filiera del Parmigiano Reggiano non avesse impatti superiori a quanto dal 1964 accade”. Che cosa ci preoccupa? “Un dollaro molto debole – ha aggiunto il presidente – che sta facendo in realtà male alle esportazioni italiane tutte, e preoccupa anche un’inflazione che in seguito ai dazi su tutti i prodotti mondiali che vengono importati negli Stati Uniti raggiungerà si stima un 4%, ecco allora che un dollaro debole, un’inflazione del 4% avrà sicuramente degli impatti sui consumi delle famiglie americane”.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA