Boeing, FAA apre indagine su conformità a norme sicurezza aerei

New York, 11 gen. (askanews) – La Federal Aviation Administration (FAA) usa ha informato la compagnia aerospaziale Boeing di aver avviato un indagine per verificare se “prodotti fossero conformi al progetto approvato e fossero in condizioni di funzionamento sicuro in conformità con le normative FAA”.

L’indagine arriva meno di una settimana dopo che un portellone posteriore è esploso da un Boeing 737 Max 9 durante un volo dell’Alaska Airlines. La FAA, in una lettera inviata a un funzionario del controllo qualità di Boeing, ha delineato la responsabilità del produttore nel garantire che l’aereo sia conforme al progetto e sia in condizioni di sicurezza.

“Le circostanze sopra descritte indicano che Boeing potrebbe non essere riuscita a garantire che i suoi prodotti completati fossero conformi al progetto approvato e fossero in condizioni di funzionamento sicuro in conformità con le procedure di ispezione e test del sistema di qualità” si legge nel documento.