Bologna appagato, il Genoa chiude col sorriso e vince 1-3 grazie al baby Venturino

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Genoa chiude la stagione in bellezza. Gli uomini di Patrick Vieira passano 3-1 al Dall’Ara contro il Bologna, nel match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decisive la doppietta del 18enne Lorenzo Venturino e la rete di Vitinha.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di gara, andando subito al tiro con Ndoye. Pochi secondi più tardi sono Ferguson e Orsolini a provarci, ma le loro conclusioni vengono respinte dalla difesa avversaria. Al 17′ arriva la risposta della squadra ligure, che alla prima vera occasione passa in vantaggio con Vitinha: sul corner calciato da Martin, il portoghese sfruttare l’errore di Holm colpisce a botta sicura battendo Ravaglia. Al 22′ Aebischer prova a scuotere i suoi con un tiro dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta. Il Genoa si dimostra estremamente concreto e al 26′ trova il raddoppio con il giovane Lorenzo Venturino che, su suggerimento di Martin, piazza la sfera all’angolino dopo aver superato un paio di avversari. Primo gol in A per il 18enne attaccante, visibilmente emozionato dopo la sua prodezza.

Il Bologna accusa il colpo e la formazione ospite ne approfitta per calare il tris al 43′, quando Lorenzo Venturino realizza la sua personale doppietta: il numero 76 riceve palla da Vitinha, bravo a rubarla a Casale, e la gira alle spalle di Ravaglia. In pieno recupero i ragazzi di Vincenzo Italiano protestano per un presunto fallo in area di Vitinha ai danni di Ndoye, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 3-0. Nella ripresa i felsinei provano a riaprire la partita e mister Vincenzo Italiano si affida a diversi cambi. Al 55′ è proprio il neo-entrato De Silvestri a rendersi pericoloso con un colpo di testa su corner di Lykogiannis, ma Siegrist blocca a terra. Cinque minuti più tardi il portiere disinnesca anche una conclusione di Cambiaghi.

Al 64′ il Bologna riesce ad accorciare le distanze con Riccardo Orsolini che, su lancio di Casale, prende il tempo a Martin e scarica un potente tiro sotto la traversa. Nel finale gli emiliani continuano ad attaccare e all’87’ sfiorano il secondo gol con Cambiaghi: l’ex Empoli, su suggerimento di Ferguson, calcia potentemente ma Sommariva (subentrato a Siegrist) devia in corner. L’estremo difensore si supera anche in pieno recupero sul colpo a botta sicura di Casale e blinda il 3-1 dei suoi. In virtù di questo successo il Genoa chiude il campionato al tredicesimo posto con 43 punti, mentre il Bologna (festeggiato dai propri tifosi per la conquista della Coppa Italia) resta a quota 62.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5 (1’st De Silvestri 6), Casale 5.5, Lucumi 6, Lykogiannis 5.5 (31’st Calabria 6); Freuler 6 (36’st Fabbian sv), Aebischer 6 (1’st Pobega 6); Orsolini 6.5, Ferguson 5.5, Ndoye 5.5; Castro 5 (12’st Cambiaghi 5.5). In panchina: Bagnolini, Skorupski, Beukema, Dallinga, Dominguez, El Azzouzi, Moro, Pedrola. Allenatore: Italiano 5.

GENOA (4-2-3-1): Siegrist 6 (18’st Sommariva 6.5); De Winter 6.5, Otoa 6.5, Bani 6 (19’st Sabelli 6), Martin 7; Onana 6, Masini 6; Norton-Cuffy 5.5 (37’st Cornet sv), Venturino 8 (18’st Ekhator 5.5), Messias 5.5; Vitinha 7.5 (18’st Ekuban 5). In panchina: Leali, Ahanor, Badelj, Frendrup, Kassa, Pinamonti, Scaglione, Thorsby, Zanoli. Allenatore: Vieira 6.5.

ARBITRO: Monaldi di Macerata 5.5.

RETI: 17’pt Vitinha, 26’pt e 43’pt Venturino, 19’st Orsolini.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni Ammoniti: Aebischer, Otoa, Lykogiannis, Orsolini, Onana, Calabria, Lucumì. Angoli: 13-1. Recupero: 1′, 4′.

