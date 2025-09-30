X
Calabria, Salvini: vogliamo vincere con 20 punti di differenza

1 Ottobre 2025

Lamezia Terme, 30 set. (askanews) – “Vogliamo vincere con 20 punti di vantaggio, con la Lega al suo massimo storico in doppia cifra per continuare a fare quello che stiamo facendo, portando 22 miliardi di euro sul territorio, lavoro, sicurezza, il Ponte sullo Stretto, strade, ferrovie con l’alta velocità dal Nord al Sud della Calabria. Non vedo l’ora che arrivi domenica per il voto”.Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

