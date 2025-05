Calcio, il Bologna rinnova con Italiano fino al 2027

Roma, 29 mag. (askanews) – E’ ufficiale il rinnovo di Vincenzo Italiano col Bologna fino al 30 giugno 2027. Il club lo ha reso noto con un comunicato ufficiale: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano – dichiara l’ad Claudio Fenucci – . Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.

Italiano: “Traguardi da raggiungere ancora insieme”

Vincenzo Italiano ha aggiunto: “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!”.