Calcio, Juventus-David intesa raggiunta, ora Osimhen

Roma, 2 lug. (askanews) – La Juventus accoglierà presto il primo colpo per l’attacco. Nella notte italiana, come scrive Sky Sport, è stata infatti raggiunta l’intesa di massima tra Jonathan David, attaccante canadese svincolato dal Lille e il club bianconero, in contatto ormai costante nelle ultime ore. Restano soltanto alcuni dettagli da definire nelle prossime ore. Ma non è finita qui, perché la Juventus non vuole davvero fermarsi e può puntare a un altro super rinforzo in avanti: quel Victor Osimhen primo obiettivo. Nel caso in cui la trattativa con il nigeriano dovesse diventare complicata, l’alternativa sarebbe Mateo Retegui, il capocannoniere dell’ultima Serie A con l’Atalanta.