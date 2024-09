Calcio, Juventus-Napoli 0-0, Vlahovic e Lukaku non pungono

Roma, 21 set. (askanews) – Il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli finisce senza reti: buon ritmo, ma pochissime occasioni. Per il Napoli pericolosi McTominay e Politano, la Juve fallisce l’occasione più grande con Koopmeiners. Male Vlahovic, sostituito all’intervallo con Motta che schiera Weah centravanti. In ombra anche Lukaku e Kvaratskhelia, sostituiti insieme a Politano da Conte che nella ripresa cambia in blocco il tridente.