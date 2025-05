Calcio, lunedì alle 15 la festa scudetto del Napoli

Roma, 24 mag. (askanews) – E’ in programma per lunedì 26 maggio alle ore 15 la parata del bus scoperto per festeggiare il quarto scudetto appena vinto dsl Napoli. A confermarlo è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dopo la conferenza stampa in prefettura, tenuta in mattinata, sono stati presentati altri dettagli oltre al punto di partenza e quello di arrivo: “I pullman sfileranno dal Molo Luise all’incirca fino a piazza Vittoria. Avremo circa centomila posti disponibili perché abbiamo un sistema di safety e security per centomila posti – spiega Manfredi -, ma anche quattro maxischermi in città, alle estremità delle piazze, così che chi non riuscirà ad entrare nella zona potrà seguirla in questo modo”.

Per l’occasione sarà prevista una chiusura al traffico in città, ma “sarà ridotta” rispetto a quella disposta per il match e la partita. Il giro della squadra che incontra la città e i tifosi sul lungomare “è il regalo che in primo luogo Aurelio De Laurentiis farà ai tifosi che l’aspettavano da tanto tempo – aggiunge Manfredi -. Io avevo un debito con la città e con i tifosi, perché due anni fa non si è potuto fare il giro del pullman. Questa volta c’è stata una perfetta sinergia e l’evento l’organizzeremo come Comune e come Calcio Napoli”.