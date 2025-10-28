Calcio, Totti: “Spalletti? La Juve fa un affare”

Roma, 28 ott. (askanews) – “Spalletti? È vicino, 100km, però ancora non si sa, può darsi che trovi il casello chiuso”. Così Francesco Totti, in occasione della presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro a Milano. “Se lo vedrei alla Juve? Sì… Se lo prende fa un grande affare. È un allenatore forte, presente, che vuole fare bene ovunque va. Ma non dipende da lui ma da tante dinamiche: quando sarà diranno”. ”