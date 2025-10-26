Calcio, Verona-Cagliari 2-2: Felici al 92′ chiude rimonta rossoblù

Roma, 26 ott. (askanews) – Un pareggio dal sapore di vittoria per il Cagliari al “Bentegodi”. La squadra di Fabio Pisacane, sotto di due reti, trova nel finale la forza di reagire e strappa un 2-2 in rimonta al Verona grazie ai gol di Idrissi e Felici. Un punto che vale tanto per spirito e carattere, dopo un primo tempo difficile.

Il match si sblocca al 23′ con il colpo di testa di Gagliardini, bravo a sfruttare la punizione battuta da Giovane. Gli uomini di Baroni insistono e al 59′ raddoppiano: azione manovrata da Belghali, assist ancora di Giovane e tocco facile di Orban da distanza ravvicinata. Il Verona sembra in controllo, ma il Cagliari non molla.

Al 77′ Idrissi accorcia con un sinistro preciso sotto la traversa, servito da Obert, e all’inizio del recupero arriva il pareggio firmato Felici, al termine di una bella combinazione con Pavoletti. L’esterno entra in area e batte Montipò con un tiro sul palo lontano, facendo esplodere la panchina sarda.

Pisacane, che aveva scelto Borrelli come punta centrale con Gaetano alle spalle e Prati in regia, trova così una risposta importante dal gruppo e dai cambi: proprio i subentrati Idrissi e Felici firmano la rimonta. Il Verona, invece, spreca una grande occasione per allungare in classifica dopo un’ora di dominio.