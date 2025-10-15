Campania, Fico: simbolo lista rappresenta mio percorso

Napoli, 15 ott. (askanews) – Roberto Fico ha presentato a Napoli la sua lista civica ‘Roberto Fico Presidente’, con cui corre alla carica di Governatore della Regione Campania per il centrosinistra. “Il simbolo rappresenta il mio percorso e il percorso di tanti. Un percorso sia politico, sul territorio e nella nostra Campania, che mi vide candidato nel 2010 come primo laboratorio politico del M5s che più istituzionale”.Fico ha presentato i capolista della sua coalizione: a Napoli Giovanni Russo, a Salerno Alfonso Annunziata, a Caserta Virginia Anna Crovella, ad Avellino Maria Laura Amendola e Francesco Fiorillo a Benevento.”La lista sarà presente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello a consolidare una forza di coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla destra anche nazionale”.Il candidato dello schieramento progressista alla guida della Regione Campania rilancia così il dialogo come strumento per uscire dai problemi.”Il dialogo deve essere la costante di tutto. Ogni tanto sento anche attacchi e offese della destra, non possiamo rispondere a questo perché stiamo guardando al futuro, stiamo lavorando in modo saldo e stiamo costruendo e la costruzione si fa esclusivamente con il dialogo, con il presidente uscente, con le parti della società che vogliono collaborare per migliorare la vita sul nostro territorio e alla crescita generale della Campania”.