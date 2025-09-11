Ciclismo, Ganna vince la crono di Valladolid alla Vuelta

Roma, 11 set. (askanews) – Una due giorni da sogno per il ciclismo italiano alla Vuelta di Spagna. Dopo il successo nella Tappa 17 firmato Giulio Pellizzari (Red Bull) l’Italia ha festeggiato la vittoria di Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) che ha confermato i pronostici della vigilia chiudendo davanti a tutti la cronometro di Valladolid, valida come 18esima frazione della Vuelta 2025.

Sui 12,2 km, percorso accorciato rispetto ai 27 km originali per motivi di sicurezza legati alla possibile presenza di manifestanti Pro Palestina, dell’unica prova individuale contro il tempo della corsa spagnola il campione italiano ha fermato le lancette a 13’00” beffando un sontuoso Jay Vine (UAE Team Emirates) per soli 90 centesimi. Sul terzo gradino del podio ha trovato spazio Joao Almeida (UAE Team Emirates, +8″) che ha rosicchiato alla Maglia Rossa Jonas Vingegaard (9° al traguardo a +18″ da Ganna) 10″ in classifica generale. La corsa alla vittoria della Vuelta si deciderà sabato 13 settembre sulle ardue pendenze della Bola del Mundo.