Ciclismo, riparte il Mondiale: stop dovuto ad attivisti per il clima

Roma, 6 ago. (askanews) – E’ ripartita alle ore 13.15, dopo quasi un’ora di stop, la prova in linea del mondiale su strada di ciclismo, da Edinburgo a Grasgow. La clamorosa protesta è scattata a 192 km all’arrivo con nove uomini in fuga ed è stata rivendicata dal gruppo ambientalista This Is Rigged in una azione che ha coinvolto quattro dei suoi attivisti che si sono incollati sulla strada.

Il gruppo chiede l’interruzione delle licenze di petrolio e gas in Scozia, minacciando di “chiudere l’industria petrolifera” fino a quando le loro richieste non saranno soddisfatte. Tra le azioni più eclatanti del gruppo la vandalizzazione del ritratto di re Carlo III.