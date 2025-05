Ciclismo, tappa a Carapaz, Del Toro in rosa

Roma, 21 mag. (askanews) – Richard Carapaz ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186km. Quarta tappa personale al Giro per l’ecuadoriano, vinta con un’azione da cecchino, alla sua maniera. Scatta a 10 km dall’arrivo, ai piedi dell’ultima salita, la spettacolare Pietra di Bismantova, e va. Non lo prendono più, e sul traguardo mantiene 10″ sulla maglia rosa Del Toro, Ciccone, Pidcock, Bernal e Tiberi. Ora in classifica, grazie ai 6″ di abbuono, Del Toro ha 31″ su Ayuso, 1’07” su Tiberi, 1’09” su Simon Yates, 1’24” su Roglic.

“Quella di oggi era una tappa piuttosto difficile, con tanti corridori in difficoltà già dalla prima salita – le parole di Richard Carapaz – Io invece avevo buone gambe e ho colto l’opportunità. Mi sono ritrovato da solo, così è stata come una cronometro fino al traguardo. Non ero deluso ieri: so che le prove contro il tempo non sono il mio punto forte. Oggi ho avuto la conferma di avere una buona condizione e di poter continuare a lottare. Vincere questa tappa è qualcosa di speciale e molto emozionante, perché arriva dopo tanto lavoro e lo volevo per la mia famiglia, per i miei amici. Lotterò fino alla fine per vincere il Giro”. (foto Ufficio stampa Giro d’Italia)