Cina: missione di rientro degli astronauti di Shenzhou-20 procede senza intoppi

I preparativi per la missione di rientro dell'equipaggio della Shenzhou-20 stanno procedendo in modo ordinato e secondo i piani, ha annunciato martedì la China Manned Space Agency (CMSA).

Dopo il rinvio della missione di rientro, sono stati attivati immediatamente i piani e le misure di risposta d’emergenza, e sono state condotte analisi di simulazione complete, test e valutazioni di sicurezza della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-20, per studiare il piano di attuazione del ritorno dell’equipaggio, ha riferito la CMSA.

Tutti i sistemi stanno effettuando test congiunti rigorosi come richiesto, mentre vengono eseguite revisioni sullo stato dei prodotti chiave e conferme di qualità. Allo stesso tempo, il sito di atterraggio sta svolgendo esercitazioni complete per prepararsi al ritorno dell’equipaggio.

La combinazione della stazione spaziale funziona normalmente e ha la capacità di ospitare due equipaggi contemporaneamente in orbita. L’equipaggio della Shenzhou-20 svolge regolarmente le proprie attività a bordo e collabora con quello della Shenzhou-21 nello svolgimento di esperimenti scientifici in orbita, ha aggiunto l’agenzia.

