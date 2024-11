Cinema, Carmen Consoli al TFF per il film su Rosa Balistreri

Roma, 27 nov. (askanews) – Ci sarà anche Carmen Consoli al 42esimo Torino Film Festival, per la presentazione, in anteprima, di “L’amore che ho”, film che racconta e ripercorre i drammi e le gioie della leggenda della canzone popolare siciliana: Rosa Balistreri. La “cantantessa”, che da sempre considera Rosa un’ispirazione e una guida, firma le musiche originali dell’opera ma è anche interprete nel ruolo di Alice. Il film, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Luca Torregrossa, nipote dell’artista, è diretto da Paolo Licata (autore nel 2020 del pluripremiato “Picciridda – Con i piedi nella sabbia”), che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Quagliana, Heidrun Schleef e Antonio Guadalupi.

Nel cast, Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Anita Pomario e Martina Ziami prestano il volto alla Balistreri nelle diverse fasi della sua vita. Tania Bambaci interpreta il ruolo di Angela, figlia di Rosa, il cui rapporto conflittuale con la madre alimenta il filo narrativo del film. Vincenzo Ferrera interpreta Emanuele, padre di Rosa, un personaggio figlio del suo tempo in cui l’amore filiale è impregnato di cultura patriarcale.

Il film (il cui titolo è tratto da una canzone della Balistreri) offre uno sguardo nell’anima e nell’incredibile destino di questa artista, che è stata non solo simbolo del Mezzogiorno ma anche una cantautrice che ha lottato in prima linea per i diritti dei lavoratori, contro la mafia e a favore dell’emancipazione femminile, in un periodo storico cruciale per l’Italia e per il mondo intero.

“L’amore che ho” è una produzione Dea Film e Moonlight, e arriverà prossimamente in sala.