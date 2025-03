Collaborazione Remtech Expo-Unem, Paparella: passo fondamentale

Roma, 3 mar. – “Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova collaborazione con UNEM, che rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di promuovere la sostenibilità e l’innovazione nella gestione e riqualificazione dei territori. Questo accordo segna un ulteriore impegno per favorire lo sviluppo di soluzioni concrete che possano affrontare le sfide ambientali e industriali che il nostro paese sta vivendo. RemTech Expo si conferma così come punto di riferimento per il dialogo tra pubblico e privato, creando opportunità di crescita sostenibile e promuovendo tecnologie all’avanguardia per un futuro più verde e inclusivo. Siamo convinti che attraverso il lavoro congiunto, sia possibile trasformare le sfide in opportunità di rigenerazione e sviluppo per il nostro territorio.”Lo dichiara Silvia Paparella, General Manager di Remtech Expo.