Consorzi Cobat, Massaro (Cobat TYRE): motore innovazione

| 9 Ottobre 2025 18:06 | 0 commenti

Roma, 9 ott. (askanews) – “Abbiamo superato i target ministeriali e dimostrato che la filiera PFU può diventare un motore di innovazione e sostenibilità, anche grazie a nuove applicazioni industriali della gomma riciclata”. Lo ha dichiarato Francesco Massaro, Direttore Generale di Cobat TYRE, in occasione della presentazione del bilancio di sostenibilità integrato dei Consorzi Cobat.Cobat TYRE ha raccolto 38.377 tonnellate di pneumatici fuori uso, corrispondente al 111,36% rispetto al target. La Lombardia si conferma la regione con il maggior volume (4.266,40 tonnellate), ma ottime performance sono arrivate anche dal Sud, a dimostrazione di una rete logistica solida e capillare.

