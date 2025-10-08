Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico”. E’ quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa.

“Forza Guido!”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Un sincero augurio di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Caro Guido, ti aspettiamo presto al lavoro, con la passione e il senso dello Stato che ti contraddistinguono”. Lo scrive su X il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

