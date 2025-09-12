Damiano David esce con “Funny Little Fears Dreams”

Milano, 12 set. (askanews) – Damiano David esce oggi “Funny Little Fears Dreams” una nuova versione dell’album con 5 brani inediti. Un regalo che l’artista ha voluto fare ai fan che incontrerà durante il World Tour di oltre 30 date e partito ieri da Varsavia, tra cui il nuovo singolo “Talk to me” feat. Tyla, vincitrice di un Grammy Award® nella categoria Best African Music Performance 2024 e Nile Rodgers, leggendario e plurivincitore di Grammy Award®, oltre ad una collaborazione speciale con Albert Hammond jr (the strokes) nel brano “Cinnamon”.

Rispetto alla sua collaborazione con Damiano nel brano “Talk to me”, Tyla ha detto: “Quando Damiano mi ha mandato il pezzo mi sono immediatamente innamorata della sua vena nostalgica e l’ho sentito subito mio. I miei fan lo adoreranno.”

Anche la leggenda della chitarra Nile Rodgers ha voluto commentare questa collaborazione: “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. ‘Talk To Me’ è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!”

Damiano ha recentemente dichiarato: “L’inizio del tour ha portato con sé una voglia di scrivere nuovi brani. Queste cinque canzoni sono il mio regalo ai miei fan e a tutti coloro che verranno a vedermi live”.

L’album prosegue con “Cinnamon”, con la partecipazione di Albert Hammond Jr (The Strokes). Un brano in cui i riff di Hammond Jr si intrecciano con l’intensità melodica di Damiano, conferendo un’energia particolare al pezzo. Naked è una ballad essenziale e intima, che esplora il tema della vulnerabilità. Mysterious Girl offre un’atmosfera dark-pop e un inciso contagioso. L’ultimo nuovo brano è Over, un brano struggente e catartico in cui il dolore si trasforma in speranza, riassumendo perfettamente il viaggio dell’album dalla paura al sogno.

Damiano ha trasmesso su TikTok LIVE, in partnership con TikTok, sette brani tratti dalla serata di apertura del suo tour mondiale a Varsavia ieri sera. Il live streaming includeva il nuovo singolo Talk To Me feat Tyla e Nile Rodgers, i brani inediti Mysterious Girl e Cinnamon, insieme ai successi Born With A Broken Heart, The First Time e Voices e una sua versione di Pink Pony Club di Chappell Roan. I fan di tutto il mondo hanno avuto, così, la possibilità di ascoltare per primi le nuove canzoni poche ore prima della loro uscita ufficiale.

Questo progetto arriva dopo “Funny Little Fears”, album certificato in 11 Paesi che ha già superato gli 800 milioni di stream globali, e il cui long video di lancio ha guadagnato una candidatura ai VMA’s 2025, oltre alla nomination come Best Push performance per il brano “Next Summer”.

Dopo un breve tour nei più importanti festival estivi (che ha incluso una speciale performance al Grammy Museum di Los Angeles, su invito dell’Academy) e conclusosi in agosto nel prestigioso Lollapalooza di Chicago, è partito ieri da Varsavia il World Tour 2025, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.